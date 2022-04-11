Ситуація в Чорному морі: залишається висока ймовірність ракетних атак. ВІДЕО

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Ситуація поблизу чорноморського узбережжя України напружена, але без змін, зберігається ймовірність ракетних атак з боку ворожого флоту.

Про це повідомила вдень у понеділок, 11 квітня, пресслужба оперативного командування “Південь” Владислав Назаров.

“Ворог продовжує атакувати південні регіони артилерією та ракетними обстрілами. Загарбники не полишають спроб поліпшити своє положення на Миколаївському напрямку, але не мають успіху. Наші війська продовжують мужньо знищувати ворога, відтісняючи противника із займаних позицій та знищуючи його логістику”, – зазначив Назаров.

За словами полковника Назарова, також тривають інформаційні атаки на цивільне населення півдня України.

Зокрема, на Херсонщині рашисти агітують за створення так званої херсонської народної республіки. Але місцеві мешканці гідно протидіють окупантам цивільним спротивом.

Спільно з прикордонниками наші військовослужбовці продовжують забезпечувати евакуацію цивільного населення з “гарячих” точок Миколаївщини та тимчасово окупованих територій Херсонщини до безпечних зон, додав представник оперативного командування “Південь”.

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