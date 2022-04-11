Синоптики прогнозують несприятливу погоду для російського флоту біля берегів Одещини

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Синоптики прогнозують, що відзавтра, з 12 квітня, погода в Одеській області погіршиться.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів у понеділок, 11 квітня, передає “Новое время”.

У регіоні оголосили штормове попередження. За оцінкою фахівців, пориви північно-західного вітру на території області сягатимуть 15−24 м/с. Це дорівнює першому (жовтому) рівню небезпеки.

Сьогодні ж, 11 квітня, пориви вітру сягають 15−20 м/с. При цьому, за даними порталу Гісметео, біля українських берегів є активний грозовий фронт і завтра дощ над Чорним морем лише посилюватиметься.

Через негоду у Одеській облраді просять мешканців максимально обмежити перебування на вулиці, обережно пересуватись біля дерев, гілки яких можуть впасти від сильного вітру. Також не варто залишати автівки біля дерев та ліній електропередач, аби зберегти своє майно від пошкодження.

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