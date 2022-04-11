СБУ запустила додаток “ТиХто” для перевірки підозрілих осіб

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Кіберфахівці Служби безпеки України разом із командами YouControl та Artellence розробили додаток “ТиХто” для перевірки підозрілих осіб, зокрема на блокпостах.

Про це у понеділок, 11 квітня, повідомила пресслужба СБУ.

Основною метою додатку стало бажання спростити процедуру перевірки осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантанської години чи в будь-яких інших ситуаціях. У спецслужбі запевнили, що додаток не містить, не зберігатиме та на передавати персональні дані.

Завдяки додатку можна перевірити: чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим;

чи перебуває людина в державному розшуку;

чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів;

чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази “Миротворець”;

чи перебуває авто особи в розшуку. СБУ використовуватиме для перевірки дані з відкритих реєстрів. Разом із тим, у відомсті закликали негайно передавати правоохоронцям будь-яку інформацію про “фактори ризику” в додатку. Читайте також:

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