СБУ запустила додаток “ТиХто” для перевірки підозрілих осіб

Кіберфахівці Служби безпеки України разом із командами YouControl та Artellence розробили додаток “ТиХто” для перевірки підозрілих осіб, зокрема на блокпостах.
Завдяки додатку можна перевірити:
СБУ використовуватиме для перевірки дані з відкритих реєстрів. Разом із тим, у відомсті закликали негайно передавати правоохоронцям будь-яку інформацію про “фактори ризику” в додатку.
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