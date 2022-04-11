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СБУ: Солдати РФ відмовляються йти на передову в Україні. ВІДЕО

11/04/2022 12:22

Солдати Російської Федерації відмовляються йти у наступ в Україні та саботують накази керівництва. Їх не лякає навіть в’язниця, адже вони сподіваються, що без оголошення воєнного стану в РФ їх не посадять.

Як передає “Новинарня“, про це свідчить перехоплення розмови російського військовослужбовця з матір’ю, опубліковане пресцентром Служби безпеки України вранці в понеділок, 11 квітня.

“Деякі з їхніх підрозділів уже на межі бунту. Про це свідчать численні перехоплення СБУ. Ось як у цій розмові “відповідача” з матір’ю. Вояка із Краснодарського краю каже, що йому набридло “сидіти, дивитися, як по нас б’ють, а ми у відповідь нічого не можемо зробити”, – йдеться в повідомленні.

Солдат РФ у розмові скаржиться, що про його підрозділ говорять як про “смертний полк”, бо в ньому найбільше загиблих.

Він повідомив матері, що відмовився йти на передову, бо не хоче померти, і більшість його товаришів теж відмовилися.

Ціла “делегація” умовляла і соромила російських військовослужбовців, погрожувала судом, але ні полковник, ні священик не змогли переконати військових, що “Родіна не забуде” їх.

Командування не змогло пояснити, заради чого солдати воюють в Україні, які цілі.

Військові нібито плюнули під ноги командуванню та пішли зі зброєю, відмовившись іти в атаку. Охороняють зараз командний пункт.

“Я у відмову сьогодні пішов (…) від передової. Відмовився виконувати завдання. Там сьогодні як тільки не агітували: ви ганьба, боягузи, як ви буде дітей виховувати, як ви будете в очі батькам дивитися… Я кажу: фаршем бути я не хочу (…).

Ми на охороні командного пункту. Нас від сили з, мабуть, 150 таких, як я, людей 130.

Хто нас засудить? У нас що, у країні якесь становище запровадили, чи що? Це максимум загрожує звільненням”, – говорить російський солдат у розмові.

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