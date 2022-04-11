Росіяни використовують українських дітей для розвідки позицій ЗСУ

Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки наших військових позицій.
Про це в понеділок, 11 квітня, повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Росіяни обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.
Тим часом на Луганщині двоє російських солдат діяли напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його “заспокоїли”: мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.
Читайте також:
Рашисти при переміщенні колон використовують українських дітей як живий щит, – ГУР
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!