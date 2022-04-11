Росіяни використовують українських дітей для розвідки позицій ЗСУ

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Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки наших військових позицій.

Про це в понеділок, 11 квітня, повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Росіяни обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Тим часом на Луганщині двоє російських солдат діяли напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його “заспокоїли”: мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

Завдяки втручанню силовиків хлопціінформацію ворогу.

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