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Росіяни використовують українських дітей для розвідки позицій ЗСУ

11/04/2022 15:55

Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки наших військових позицій.

Про це в понеділок, 11 квітня, повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Росіяни обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Тим часом на Луганщині двоє російських солдат діяли напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його “заспокоїли”: мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

Завдяки втручанню силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу.

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