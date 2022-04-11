Росіяни вдарили по Попасній з “Точки-У”

Обстріл на Луганщині. Фото з ФБ-сторінки Сергія Гайдая

Російські війська вдарили по Попасній Луганської області з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ надвечір у понеділок, 11 квітня.

Зазначається, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався штурмувати місто Сєверодонецьк, успіху не мав.

“Під час обстрілу Попасної застосував тактичний ракетний комплекс “Точка-У”. Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали”, – кажуть у ГШ.

У місті Маріуполь противник проводить штурмові дії в окремих районах міста.

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