Росіяни вдарили по Попасній з “Точки-У”

Російські війська вдарили по Попасній Луганської області з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ надвечір у понеділок, 11 квітня.
Зазначається, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався штурмувати місто Сєверодонецьк, успіху не мав.
“Під час обстрілу Попасної застосував тактичний ракетний комплекс “Точка-У”. Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали”, – кажуть у ГШ.
У місті Маріуполь противник проводить штурмові дії в окремих районах міста.
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