Росіяни в Херсоні захопили завод, – ЗМІ

Зранку 11 квітня озброєні військові РФ взяли під контроль херсонський завод “Таврійської будівельної компанії”, який розміщується на березі річки Кошової.
Про це в понеділок, 11 квітня, пише місцеве видання “Мост” із посиланням на співробітників заводу.
За словами одного з робітників, “усіх людей після перевірки відпустили, на територію заводу нікого не пускають”. Також російські військові взяли під охорону залізничний міст через Кошову, який знаходиться недалеко від підприємства.
Зазначається, що на територію заводу заходить також залізнична колія.
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