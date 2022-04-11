РФ готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну, – Генштаб

Російська армія може вдатися до провокацій у Придністровському регіоні Молдови, щоби звинуватити Україну “в агресії проти сусідньої держави”.
Про це вранці в понеділок, 11 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
“Не виключається проведення збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави”, – йдеться в повідомленні.
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