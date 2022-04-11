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Питання наступу росіян на Київ залежатиме від бойових дій на сході, – МОУ

11/04/2022 18:23

Наразі на території Київської та Чернігівської областей російських підрозділів немає – їх частково вибили, частково вони відійшли самі. Ці підрозділи перекинути на схід України. Питання наступу на столицю залежить від бойових дій в Донецькій і Луганській областях.

Про це у понеділок, 11 квітня, повідомив на брифінгу в Ukrainian Media Center речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

З його слів, велика атака в Донецькій та Луганській областях може розпочатися найближчим часом, Росія вже завершує відновлення і перекидання своїх підрозділів. Активні бої прогнозуються вже найближчим часом. Українська армія до цього готова, наголошує Мотузяник. 

Росія продовжує перегрупування в Східній оперційній зоні. Основні зусилля – на підготовці до розгрому Обʼєднаних сил, встановленні повного контролю над Донецькою і Луганською областями та забезпеченні сухопутного коридору з Кримом.

Також окупанти намагаються закріпитися на адміністративних межах Херсонської області.

Для демонстрації присутності, щоб відволікати українські сили оборони, росіяни лишили частини підрозіділів у Гомельській (Білорусь), Брянській і Бєлгородській областях (Росія). Водночас лишається загроза авіаударів з території Білорусі.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують частково блокувати Харків, пробують прорватися в напрямку Ізюма. В напрямку Догвенького та Дмитрівки намагались здійснити наступ, але безуспішно. Окупантів відкинули на попередні позиції.

На Донецькому напрямку продовжуються масовані обстріли військових і населених пунктів, уздовж лінії зіткнення проводять штурм. Намагаються захопити Попасну, Рубіжне та Маріуполь. В районі цього міста окупанти продовжують штурм у районі “Азовсталі” та порту. Загалом за минулу добу на Донеччині і Луганщині захисники відбили чотири атаки, знищили вісім одиниць броньованої техніки і пʼять танків та вісім артситсем.

На Таврійському і Південнобузькому напрямку ворог проводить інженерне обладнання позицій, нарощує системи управління та логістику. В районі Чапаївки Росія розгорнула допоміжний пункт управління. Бʼє по критичній інфраструктурі.

В акваторії Чорного та Азовського морів продовжується ізоляція. Зберігається загроза ракетного озброєння – в акваторії Чорного моря перебуває корабель-носій крилатих ракет типу “Калібр” – фрегат “Адмірал Макаров”.

Нагадаємо, Київщина була звільнена від окупантів 2 квітня. До сьогодні там тривають розмінування, проводиться розшук загиблих мирних мешканців.

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