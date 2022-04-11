Представництво ЄС відновило роботу в Києві

Ілюстративне фото

Представництво ЄС в Україні відновило свою роботу в Києві.

Про це представництво повідомило у понеділок, 11 квітня.

“ЄС повернувся до Києва!”, – йдеться в Twitter представництва.

Повідомлення проілюстровано знімком посла Матті Маасікаса і прапора ЄС на флагштоку, встановленому біля будівлі представництва на вул. Володимирській,101 в українській столиці.

🇺🇦ЄС повернувся до Києва! pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022

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