“Буде одна з найскладніших битв”, – Зеленський каже, що в нову хвилю війни Росія вступить з більшою кількістю техніки

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Росія готується до нової хвилі війни проти України, в якій хоче використати набагато більше техніки, ніж під час атаки 24 лютого.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтервʼю американському каналу CBS.

“Буде одна з найскладніших битв. Буде битва не одна. Ми думаємо, що це буде нова хвиля цієї війни. Не знаємо, яка кількість буде техніки, розуміємо, що в рази більше, ніж зараз є. Ми бачимо скупчення військової техніки біля сходу і півдня держави. Розуміємо майже всі коридори, куди піде ворог. Розуміємо, що він збирається зробити, що від швидкості того, як нам будуть допомогати Сполучені Штати Америки перш за все, як швидко нам будуть передавати зброю, залежить, чи вистоїмо ми або ні”, – заявив Зеленський.

Він додав, що має 100% впевненості в українцях і в ЗСУ, але не має впевненості, що Україна отримає все, що нам потрібно.

Зеленський також поділився думками про те, що він вважатимеме перемогою. Це припинення бомбардування, повернення українців додому, повернення наших територій, відхід російських військових.

“Я розумію, що вони не вийдуть з Криму, що ми будемо довго бодатися, боротися, воювати і торгуватися за ті чи інші території на Донбасі. Все це розумію. Але поки що і в Києві немає перемоги. Поки що це рано”, – заявив він.

Президент додав, що точно знає, що має відбутися, після чого можна буде сказати, що це перемога.

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