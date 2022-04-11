Оборонці Дніпропетровщини знищили підрозділ російських окупантів із Дагестану. ФОТО

Воїни територіальної оборони Дніпропетровської області знищили ще один підрозділ російської армії, який окупанти нещодавно перекинули в Україну з Дагестану.
Про це вранці в понеділок, 11 квітня, інформує пресслужба Дніпровського окремого батальйону територіальної оборони.
“Приїхали з Дагестану, зустріли бійців Дніпровської ТрО і померли! Група окупантів була знищена, а їхня техніка і важлива документація – захоплена. І так буде з кожним ворогом.
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