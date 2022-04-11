На Луганщині ЗСУ збили ворожий літак

Про це у понеділок, 11 квітня, у фейсбуці повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“На Луганщині наші захисники збили ворожий літак️… Найгарячіше в Кремінній, Рубіжному та Попасній, орки там намагаються здійснити прориви. Бої тривають, ворог зазнає втрат”, – заявив очільник області.
Він нагадав, що в понеділок від обстрілів російськими загарбниками Лисичанська загинув місцевий мешканець. І обстріли міст Луганщини не вщухають.
Гайдай також нагадав, що українські захисники в області знищили ворожий склад з боєкомплектом: “Яскраво 2,5 години палав склад БК рашистів у Новоайдарі”.
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