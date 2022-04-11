РФ може використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі, – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії вважає, що існує висока можливість російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні розвідки щодо ситуації в Україні, опублікованому вранці в понеділок, 11 квітня.

“Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього застосування в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються”, – мовиться в заяві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3RYc4QJBuG 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022

Також зазначається, що у Донецькій та Луганській областях тривали російські обстріли, українські війська відбили кілька нападів, у результаті чого були знищені російські танки, машини та артилерійська техніка.

“Використання Росією некерованих бомб, що продовжується, знижує їх здатність розрізняти цілі при наведенні та завданні ударів, в той же час значно збільшуючи ризик подальших жертв серед цивільного населення”, – йдеться у заяві.

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