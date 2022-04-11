Home / Війна / РФ може використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі, – розвідка Британії

РФ може використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі, – розвідка Британії

11/04/2022 10:46

Розвідка Великої Британії вважає, що існує висока можливість російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні розвідки щодо ситуації в Україні, опублікованому вранці в понеділок, 11 квітня.

“Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього застосування в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються”, – мовиться в заяві.

Також зазначається, що у Донецькій та Луганській областях тривали російські обстріли, українські війська відбили кілька нападів, у результаті чого були знищені російські танки, машини та артилерійська техніка.

“Використання Росією некерованих бомб, що продовжується, знижує їх здатність розрізняти цілі при наведенні та завданні ударів, в той же час значно збільшуючи ризик подальших жертв серед цивільного населення”, – йдеться у заяві.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 47 – 11.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні розпочався процес обстеження пошкоджених у результаті війни будівель

В Україні розпочався процес з обстеження зруйнованих та пошкоджених від збройної агресії Росії будівель і споруд для визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу. Про це повідомила заступниця...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse