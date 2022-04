РФ може використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі, – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії вважає, що існує висока можливість російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні розвідки щодо ситуації в Україні, опублікованому вранці в понеділок, 11 квітня.

“Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього застосування в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються”, – мовиться в заяві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2022

