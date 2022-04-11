Хорватія висилає 24 співробітників російського посольства

У понеділок Хорватія заявила про видворення 24 співробітників російського посольства через вторгнення Росії в Україну та “жорстоку агресію”.
Про це у понеділок, 11 квітня, повідомляє Reuters.
Зазначається, що серед 24 осіб, які підлягають видворенню, – 18 дипломатів.
У міністерстві закордонних справ Хорватії повідомили, що російського посла викликали до відомства через “жорстоку агресію проти України та численні злочини, вчинені (там)”.
“Російську сторону повідомили про скорочення адміністративно-технічного персоналу посольства Російської Федерації в Загребі”, – йдеться у повідомленні.
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