Хорватія висилає 24 співробітників російського посольства

Ілюстративне фото. Президент Хорватії Зоран Міланович. Фото: www.novilist.hr

У понеділок Хорватія заявила про видворення 24 співробітників російського посольства через вторгнення Росії в Україну та “жорстоку агресію”.

Про це у понеділок, 11 квітня, повідомляє Reuters.

Зазначається, що серед 24 осіб, які підлягають видворенню, – 18 дипломатів.

У міністерстві закордонних справ Хорватії повідомили, що російського посла викликали до відомства через “жорстоку агресію проти України та численні злочини, вчинені (там)”.

“Російську сторону повідомили про скорочення адміністративно-технічного персоналу посольства Російської Федерації в Загребі”, – йдеться у повідомленні.

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