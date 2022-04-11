Прем’єр Словаччини спростував фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.

Про це він написав у фейсбуці пізно ввечері в неділю, 10 квітня.

“Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, що оборонна система С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною”, – написав Гегер.

Напередодні міноборони РФ повідомило, що у населеному пункті Старобогданівка Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв у Харківській області нібито знищено пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300.

Так звані російські ЗМІ написали, що однією зі знищених установок була та, що передала Словаччина.

Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 47 – 11.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ