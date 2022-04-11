Десантники з 13-го батальйону спалили п’ять танків росіян, один з них – командирський. ВіДЕО

Житомирські десантники знищили п’ять танків противника, один з них – командирський.
Відповідне відео поширила прессслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у понеділок, 11 квітня.
Зазначається, що працювали військові з 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
“Протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків знищили п’ять танків противника, один з них командирський. Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт”, – йдеться в повідомленні.
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