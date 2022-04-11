В Україні російськими атаками знищені понад 900 освітніх об’єктів і майже 300 лікарень

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Унаслідок російських атак під час повномасштабної війни в Україні знищено 938 освітніх об’єктів та майже 300 лікарень.

Про це вранці в понеділок, 11 квітня, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Південної Кореї, передає “Укрінформ”.

За його словами, Росія ракетними та авіаційними ударами по Україні знищила вже сотні інфраструктурних об’єктів, які забезпечували нормальне економічне та соціальне життя українців.

“Російські ракети та авіація руйнують нафтобази, руйнують склади з продуктами, аеропорти, вокзали, виробничі підприємства, університети. Одних тільки освітніх об’єктів на сьогодні знищено вже 938. Лікарень знищено майже 300”, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що такі дії є свідомою тактикою російських військ. Він переконаний, що вороги цілеспрямовано руйнують житлові квартали та цілі українські міста з артилерії, мінометів, танків.

“Не одне місто, не два-три вже. Це десятки міст, які російські військові намагалися просто стерти з лиця земля”, – додав президент.

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