Ворог намагався наступати на півдні Херсонщини, втратив до РТГр, – Генштаб

Російська армія намагається прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 10 квітня.
Зазначається, що на Південнобузькому напрямку противник укотре намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка (південь Херсонської області). Успіху не мав. Втратив до ротної тактичної групи особового складу та техніки.
Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.
У Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.
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