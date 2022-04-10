Ворог намагався наступати на півдні Херсонщини, втратив до РТГр, – Генштаб

Російське сміття після відступу. Фото: ДСНС

Російська армія намагається прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 10 квітня.

Зазначається, що на Південнобузькому напрямку противник укотре намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка (південь Херсонської області). Успіху не мав. Втратив до ротної тактичної групи особового складу та техніки.

Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.

У Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.

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