Уряд уже виділив 1 млрд гривень на відбудову звільнених від військ РФ територій, – Шмигаль

Уряд виділив перший мільярд гривень на відбудову територій, звільнених від російських військ.
Про це йдеться у телеграм-каналі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Він повідомив, що кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.
З них:
Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. А також – на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.
Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку Кабміну процес координуватиме Міністерство розвитку громад та територій.
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Уряд виділив перший мільярд гривень на відбудову територій, звільнених від російських військ. Про це йдеться у телеграм-каналі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він повідомив, що кошти підуть на ліквідацію наслідків...
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