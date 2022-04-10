Уряд уже виділив 1 млрд гривень на відбудову звільнених від військ РФ територій, – Шмигаль

На відбудову знищеної рашистами інфраструктури знадобиться багато мільйордів. На фото: розбомблена Бородянка

Уряд виділив перший мільярд гривень на відбудову територій, звільнених від російських військ.

Про це йдеться у телеграм-каналі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він повідомив, що кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.

З них:

400 мільйонів гривень призначено для Київської області;

призначено для Київської області; 250 мільйонів гривень – для Чернігівської;

– для Чернігівської; 250 мільйонів гривень – та Сумської;

– та Сумської; 100 мільйонів гривень – для Житомирщини.

Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. А також – на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку Кабміну процес координуватиме Міністерство розвитку громад та територій.

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