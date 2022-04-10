У Гостомелі патруль НГУ виявив 90 ящиків танкових снарядів

Фото: пресслужба НГУ

Під час рейду на Київщині військовослужбовці Нацгвардії України виявили, крім іншого, 90 ящиків танкових снарядів.

Про це в неділю, 10 квітня, повідомила пресслужба НГУ.

Результати служби патрулів Національної гвардії України за минулу добу, 9 квітня, у населених пунктах Київської області.

Виявлено:

м. Гостомель – постріли до РПГ – 46 шт., боєприпаси для танку – 90 ящиків (180 штук), набої 7,62 мм – 430 шт.

м. Ірпінь – набої 7,62 мм – 26 шт., магазин до СВД – 1 шт., граната РГО із запалом – 1 шт., сигнальні ракети НБЛ35 – 2 шт.

м. Буча – набої 12,7 мм – 70 шт.

смт Макарів – набої 7,62 мм – 130 шт.

смт Бородянка – набої 9 мм – 40 шт.

Із 20:00 до 08:00 10 квітня виявлено:

м. Гостомель: 9-мм газовий пістолет – 1 шт., запалювальний заряд НБЛ-34 – 11 шт., пакети дальнобійного заряду н-120 – 10 шт.

На місці працюють фахівці відповідних служб.

“Гвардійці продовжують патрулювання звільнених населених пунктів на Київщині. Основними пріоритетами залишаються боротьба із диверсійно-розвідувальними групами, мародерами та виявлення боєприпасів, мін та розтяжок”, – сказано в повідомленні.

Військовослужбовці НГУ працюють у тісній взаємодії з Національною поліцією.

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