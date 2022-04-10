Три літаки і не тільки: за добу ППО збила 13 цілей ворога

Упродовж 9 квітня сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили щонайменше 13 ворожих цілей ворога.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил на своїй сторінці у фейсбуці.
“9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів:
Авіація Повітряних сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря”, – зазначається в повідомленні.
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