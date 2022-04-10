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Три літаки і не тільки: за добу ППО збила 13 цілей ворога

10/04/2022 02:34

Упродовж 9 квітня сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили щонайменше 13 ворожих  цілей ворога.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил на своїй сторінці у фейсбуці.

“9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів:

  • 3 літаки;
  • 1 вертоліт;
  • 5 безпілотних літальних апаратів;
  • 4 крилаті ракети.

Авіація Повітряних сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря”, – зазначається в повідомленні.

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