Три літаки і не тільки: за добу ППО збила 13 цілей ворога

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Упродовж 9 квітня сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили щонайменше 13 ворожих цілей ворога. Про це повідомляє Командування Повітряних сил на своїй сторінці у фейсбуці. “9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів: 3 літаки;

1 вертоліт;

5 безпілотних літальних апаратів;

4 крилаті ракети. Авіація Повітряних сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря”, – зазначається в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Лариса Волошка