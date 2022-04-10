Росіяни скидають на українські міста бомби на парашутах: що це таке

Бомба на парашуті, зафіксована у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов попередив мешканців міста, щоб у жодному разі не наближалися до бомб, які російські загарбники почали скидати на парашутах, і одразу повідомляти про такі снаряди в ДСНС за телефонами “101” та “112”.

Уперше про появу над Харковом бомб на парашутах Терехов повідомив 9 квітня.

Раніше цей вид озброєння було зафіксовано також на Київщині – про нього 19 березня розповідав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що “росіяни використовують найжорстокішу зброю”.

Про те, в чому полягає особливість бомб на парашутах, пише профільне видання Defense Express.

Зазначається, що парашути використовуються у боєприпасах двох із найпоширеніших типів: освітлювальних та касетних. Освітлювальні великої загрози не становлять, бо використовуються у темну пору доби для ілюмінації на полі бою.

А от касетні боєприпаси – зовсім інша річ.

Зазвичай парашути використовуються у касетних боєприпасах реактивних систем залпового вогню (наприклад, “Смерч”) для “розкидання” на більшій площі окремих “суббоєприпасів”. Кожен з яких є окремою бомбою, зі своїм детонатором та вибухівкою.

Принцип цих суббоєприпасів у тому, що кожен із них має своє індивідуальне наведення. Зазвичай це доволі примітивна теплова головка самонаведення, яка має реагувати на тепло бронетехніки. Але на практиці може реагувати і на цивільні автомобілі.

Водночас найбільш розповсюджені касетні боєприпаси взагалі не мають додаткових систем наведення та просто розкидаються по площі.

“Враховуючи загальну низку якість військової техніки виробництва РФ, слід зазначити, що район, який рашисти обстріляли касетними боєприпасами, становить підвищену небезпеку. Існує вірогідність того, що суббоєприпаси не здетонують і будуть лежати на землі”, – наголошує видання.

Оскільки здетонувати такий снаряд може в будь-який момент, наближатися до нього й тим паче торкатися – смертельно небезпечно. Окрім того, в складі касетного боєприпасу можуть бути й протипіхотні міни.

Також є ще одна категорія бойових снарядів, які використовують парашут – це спеціальні реактивні снаряди для ураження цілей в гірських умовах: на зворотних схилах, ущелинах тощо. Зокрема це снаряд 9М539 для РСЗВ “Торнадо-Г”, який був уперше продемонстрований декілька років тому.

Щодо світлини, яка була знята у Харкові, то це міг бути як 9М539 чи снаряд, створений за аналогічною схемою для інших систем РСЗВ, так і касетний боєприпас, аналогічний 9М55К1, який не розкрився через технічний брак.

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