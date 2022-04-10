Home / Війна / Росіяни скидають на українські міста бомби на парашутах: що це таке

Росіяни скидають на українські міста бомби на парашутах: що це таке

10/04/2022 13:40

Міський голова Харкова Ігор Терехов попередив мешканців міста, щоб у жодному разі не наближалися до бомб, які російські загарбники почали скидати на парашутах, і одразу повідомляти про такі снаряди в ДСНС за телефонами “101” та “112”.

Уперше про появу над Харковом бомб на парашутах Терехов повідомив 9 квітня.

Раніше цей вид озброєння було зафіксовано також на Київщині – про нього 19 березня розповідав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що “росіяни використовують найжорстокішу зброю”.

Про те, в чому полягає особливість бомб на парашутах, пише профільне видання Defense Express.

Зазначається, що парашути використовуються у боєприпасах двох із найпоширеніших типів: освітлювальних та касетних. Освітлювальні великої загрози не становлять, бо використовуються у темну пору доби для ілюмінації на полі бою.

А от касетні боєприпаси – зовсім інша річ.

Ілюстрації: Defense Express

Зазвичай парашути використовуються у касетних боєприпасах реактивних систем залпового вогню (наприклад, “Смерч”) для “розкидання” на більшій площі окремих “суббоєприпасів”. Кожен з яких є окремою бомбою, зі своїм детонатором та вибухівкою.

Приклад суббоєприпасу (СПБЕ-Д). Фото: Defense Express

Принцип цих суббоєприпасів у тому, що кожен із них має своє індивідуальне наведення. Зазвичай це доволі примітивна теплова головка самонаведення, яка має реагувати на тепло бронетехніки. Але на практиці може реагувати і на цивільні автомобілі.

Водночас найбільш розповсюджені касетні боєприпаси взагалі не мають додаткових систем наведення та просто розкидаються по площі.

“Враховуючи загальну низку якість військової техніки виробництва РФ, слід зазначити, що район, який рашисти обстріляли касетними боєприпасами, становить підвищену небезпеку. Існує вірогідність того, що суббоєприпаси не здетонують і будуть лежати на землі”, – наголошує видання.

Оскільки здетонувати такий снаряд може в будь-який момент, наближатися до нього й тим паче торкатися – смертельно небезпечно. Окрім того, в складі касетного боєприпасу можуть бути й протипіхотні міни.

Також є ще одна категорія бойових снарядів, які використовують парашут – це спеціальні реактивні снаряди для ураження цілей в гірських умовах: на зворотних схилах, ущелинах тощо. Зокрема це снаряд 9М539 для РСЗВ “Торнадо-Г”, який був уперше продемонстрований декілька років тому.

 

Ілюстрації: Defense Express

Щодо світлини, яка була знята у Харкові, то це міг бути як 9М539 чи снаряд, створений за аналогічною схемою для інших систем РСЗВ, так і касетний боєприпас, аналогічний 9М55К1, який не розкрився через технічний брак.

Читайте також:
У боях за Малу Рогань окупанти застосували фосфорні й термобаричні боєприпаси

Росія визнала використання проти українців ТОС-1А “Солнцепек”, що б’є термобаричними боєприпасами

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Бізнес-партнера Єрмака призначили заступником міністра оборони

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра оборони Дениса Шарапова, який досі був першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а раніше – заступником гендиректора “Укрспецекспорту”. Його називають близьким до...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse