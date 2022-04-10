Росіяни розбомбили аеропорт у Дніпрі

Аеропорт у Дніпрі. Ілюстративне фото

Російські війська повторними ракетними ударами зруйнували міжнародний аеропорт “Дніпро”.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у дописі в телеграмі, який датований 14:28 10 квітня.

“На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову “прильоти”…

Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо”, – повідомив голова області.

Також він зазначив, що у селі Звонецьке Солонянського району росіяни “поцілили в інфраструктурний об’єкт”.

“Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо”, – розповів Резніченко.

Нагадаємо, вранці голова області повідомляв, що у Дніпрі ворожими ракетними ударами знищено інфраструктурний об’єкт, є один постраждалий. У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт та зруйнувала приміщення, а в Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.

При цьому ППО ЗСУ збила два ворожі безпілотники.

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