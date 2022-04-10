Кулеба закликав учених за кордоном дослідити причини звірств росіян у Бучі

Трупи на вулиці Бучі після відходу російських військ. Фото: Vadim Ghirda

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав науковців усього світу дослідити причини звірств російської армії в Бучі на Київщині.

Про це він написав у твіттері в неділю, 10 квітня.

“Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали відчуття російської переваги та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до [розстрілів і катувань сотень цивільних людей у] Бучі”, – написав Кулеба у твіттері.

Bucha did not happen in one day. For many years, Russian political elites and propaganda have been inciting hatred, dehumanizing Ukrainians, nurturing Russian superiority, and laying ground for these atrocities. I encourage scholars around the globe to research what led to Bucha. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 10, 2022

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Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

За попередніми даними МВС, в Бучі загинули щонайменше 400 цивільних.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.

Стали відомі підрозділи армії рашистів, які чинили звірства в Бучанському районі, а також список особового складу 64-ї мотострілецької бригади з Бучі.

Німецька розвідка перехопила розмови російських військових щодо вбивств у Бучі.

8 квітня сліди російських звірств у Бучі побачили на власні очі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, високий представник ЄС Жозеп Боррель та прем’єр Словаччини Едуард Гегер.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

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