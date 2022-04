Кулеба закликав учених за кордоном дослідити причини звірств росіян у Бучі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав науковців усього світу дослідити причини звірств російської армії в Бучі на Київщині.

Про це він написав у твіттері в неділю, 10 квітня.

“Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали відчуття російської переваги та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до [розстрілів і катувань сотень цивільних людей у] Бучі”, – написав Кулеба у твіттері.

Bucha did not happen in one day. For many years, Russian political elites and propaganda have been inciting hatred, dehumanizing Ukrainians, nurturing Russian superiority, and laying ground for these atrocities. I encourage scholars around the globe to research what led to Bucha.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 10, 2022