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У Білорусі двоє офіцерів КДБ підірвалися на російській міні: союзники не інформують, де розбивають свої табори

09/04/2022 00:46

У Гомельській області Білорусі двоє офіцерів КДБ загинули, підірвавшись на російській протитанковій міні.

Про це повідомляє опозиційне білоруське видання “Наша нива“.

За інформацією видання, у лісі на Гомельщині, біля Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника (білоруська частина зони відчуження після катастрофи на ЧАЕС), отаборилося російське формування.

“Все було зроблено за військовою наукою: розкопали, замінували підступи з кількох сторін, стали табором. Вони не знали, де вони. Можливо, думали, що в Україні. Через деякий час їм наказали рухатися на південь. Вони покинули свої позиції й навіть забули кілька ящиків з боєприпасами”, – розповіло виданню обізнане джерело.

Невідомо, чому, але в білоруських правоохоронних органів не було інформації про той табір — чи то збій у комунікації, чи російські війська, систематично використовуючи територію Білорусі, просто не заморочуються з тим, щоб інформувати білоруську сторону про своє місце перебування.

Зрештою на залишки російського табору натрапив лісник. Роздивившись, що в ящиках боєприпаси, він повідомив “куди треба”.

У результаті працівники лісового господарства повезли на місце події двох співробітників Гомельського управління КДБ, які мали ознайомитися з небезпечною знахідкою. Проте не встигли: підірвалися на, ймовірно, протитанковій міні, яку росіяни залишили біля входу в табір.

Доля лісників “Нашій ниві” невідома, а от обоє кадебістів загинули. Видання повідомляє й ім’я одного із загиблих – це 35-річний підполковник КДБ Андрій Ревуцький.

Раніше білоруська служба “Радіо Свобода” повідомила, що в місті Мозир спостерігали похоронну процесію, яка вийшла з двору райвідділу КДБ. Співрозмовники розповідали журналістам про таємничий підрив співробітника на міні, але подробиць не знали. При цьому вони дивувалися, про яку міну може йтися на білоруські території.

Зазначалося також, що під час похорону побіч дороги був припаркований автомобіль “Тойота”, маркований рашистським знаком V.

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