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Відбувся третій обмін полоненими. Серед звільнених – 10 жінок

09/04/2022 20:40

У суботу, 9 квітня, відбувся третій обмін полоненими, в результаті якого з російського полону було звільнено 26 українців, військових і цивільних.

Про це ввечері повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“Сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 українських військових, із яких одна жінка-офіцер. Також вдалося звільнити 14 цивільних, у тому числі 9 жінок.
Загалом 26 українців було звільнено з полону”, – написала Верещук у телеграмі.

Як писала “Новинарня“, попередня група звільнених з полону українців прибула до Києва 1 квітня. Тоді було звільнено 85 військовослужбовців та одну цивільну особу, серед них – півтора десятка жінок.

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