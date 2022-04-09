Відбувся третій обмін полоненими. Серед звільнених – 10 жінок

Ірина Верещук. Фото з ФБ

У суботу, 9 квітня, відбувся третій обмін полоненими, в результаті якого з російського полону було звільнено 26 українців, військових і цивільних.

Про це ввечері повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“Сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 українських військових, із яких одна жінка-офіцер. Також вдалося звільнити 14 цивільних, у тому числі 9 жінок.

Загалом 26 українців було звільнено з полону”, – написала Верещук у телеграмі.

Як писала “Новинарня“, попередня група звільнених з полону українців прибула до Києва 1 квітня. Тоді було звільнено 85 військовослужбовців та одну цивільну особу, серед них – півтора десятка жінок.

Читайте також:

Полонених жінок-військових росіяни змушували роздягатися, присідати і поголили їм голови