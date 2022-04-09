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Окупанти продовжують штурмові дії на Донецькому напрямку, – ГШ

09/04/2022 19:41

На Донецькому напрямку та в зоні ООС російські окупанти продовжують штурмові дії. ЗСУ тримають оборону і відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 9 квітня.

“Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури”, – сказано в повідомленні.

Відповідно до цієї інформації, зусилля окупантів зосереджені також на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області

“Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках”, – сказано у зведенні.

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