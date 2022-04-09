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Нова допомога від Британії: 120 броньовиків і протикорабельні ракетні системи

09/04/2022 22:26

Нова військова допомога, яку пообіцяв Україні під час візиту до Києва прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

Про це з посиланням на пресслужбу британського уряду повідомляє “Європейська правда“.

“Борис Джонсон запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, поки триває незаконний наступ Росії”, – повідомили в уряді Великої Британії.

Наголошується, що ця допомога є новою. Вона виділяється на додаток до оголошеного напередодні траншу військової техніки вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів, який включає зенітні ракети Starstreak, протитанкову зброю тощо.

Джонсон також підтвердив економічну підтримку України, гарантувавши виділення ще $500 млн у кредиті Світового банку Україні.

Також Лондон надав 394 млн фунтів стерлінгів на забезпечення безперервного функціонування життєво важливих гуманітарних послуг для українців.

Окрім того, на запит українського уряду Велика Британія лібералізувала тарифи на переважну більшість імпорту з України та надала митні сервітути як внесок у забезпечення щодо економічної стабільності країни.

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Україна

Нова допомога від Британії: 120 броньовиків і протикорабельні ракетні системи

Нова військова допомога, яку пообіцяв Україні під час візиту до Києва прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, включає бронетехніку та протикорабельну зброю. Про це з посиланням на пресслужбу британського уряду...

Війна з Росією

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