Німеччина “досягла межі” постачання зброї Україні зі складів Бундесверу. Але є інші варіанти, – міністр

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт. Фото: Getty Images

Очільниця міністерства оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина досягла межі щодо постачання Україні зброї зі складів своєї армії.

Про це вона сказала в інтерв’ю Augsburger Allgemeine, пише “Ліга“.

“Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Щодо постачань зі складів Бундесверу, то я повинна чесно сказати: ми зараз досягли межі. Тому що [наші] війська, як і раніше, повинні мати змогу гарантувати національну оборону та оборону НАТО”, – зауважила Ламбрехт.

Водночас, як запевнила пані міністр, “це не означає, що Німеччина не може зробити для України більше”.

Зокрема, за її словами, німецька промисловість може постачати зброю безпосередньо Україні.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у штаб-квартирі НАТО заявив, що Німеччина може робити більше, з огляду на її резерви та можливості.

“Ми працюємо з урядом Німеччини над наданням нам додаткової зброї. Найбільше мене непокоїть тривалість процедур і ухвалення рішень у Берліні. Тому що поки Берлін має час, Київ його не має”, – наголосив глава МЗС.

Водночас він визнав, що ФРН зробила революційний крок, змінивши свою позицію з незгоди взагалі на постачання будь-яких озброєнь на дозвіл певних постачань та забезпечення України, зокрема протитанковими засобами.

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