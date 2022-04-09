На стадіоні в Польщі “повісили” Путіна. У футболці “Спартака”

На матчі чемпіонату Польщі з футболу “Лех” (Познань) – “Легія” (Варшава) фанати команди гостей розгорнули на трибунах величезний банер із зображенням страти президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує “Новинарня“, ця подія стала окрасою центральної гри туру, що відбулася в Познані 9 квітня.

На 15-й хвилині матчу фанати “Легії” почали розгортати з верхнього ярусу на нижній багатометрове полотнище. Виявилося, що на ньому намальований Путін, повішений на мотузці, при цьому вдягнений у футболку клубу “Спартак” (Москва).

Таким чином варшавські вболівальники відреагували на рішення президента РФ вторгнення російських військ до України.

“Деякі вболівальники “Леха” відповіли оплесками”, – пише Sport.pl.

Transparent kibiców Legii. Władimir Putin z herbem Spartaka Moskwa. Część kibiców Lecha biła brawo #LPOLEG pic.twitter.com/ZUYVTdhJdf — Dawid Szymczak (@davidszymczak) April 9, 2022

Видання зазначає, що, “крім очевидного послання, цей акт мав ще одне значення, невідоме всім уболівальникам. Адже фанати “Леха” підтримують добрі стосунки з фантами “Спартака”.

Через п’ять хвилин банер згорнули.

Матч закінчився з рахунком 1:1. “Лех” зберігає лідерство в екстраклясі, “Легія” – дев’ята.

Поляки продовжують підтримувати Україну в найрізноманітніших проявах.

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