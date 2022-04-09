На Харківщині засоби РЕБ росіян придушують мережі мобільного зв’язку

На Харківщині російські окупанти придушують мережі мобільного зв’язку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 9 квітня.
“На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку”, – зазначено у зведенні.
У штабі також повідомляють, що метою нарощування угруповання військ із Бєлгородської області РФ у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника.
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