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ПС за добу збили чотири повітряні цілі ворога. Підтвердили також попередній “Орлан”

09/04/2022 09:01

Угруповання Повітряних сил ЗС України за попередню добу (8 квітня) уразили чотири повітряні цілі ворога: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на шосту годину 9 квітня.

У Командуванні ПС попереднього інформували про те, що “8 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів”.

“Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах”, – зазначили в КПС.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат також підтвердив, що 8 квітня ПС врешті отримали першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300 від уряду Словаччини, який найближчим часом стане на озброєння.

Крім того, у КПС оприлюднили “гарні новини про результати бойової роботи” за 7 квітня – тоді було збито новітній ударний БпЛА окупантів “Оріон”.

“Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.
Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет “повітря-поверхня”, – розповіли в КПС.

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