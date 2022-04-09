ПС за добу збили чотири повітряні цілі ворога. Підтвердили також попередній “Орлан”

БПЛА "Орлан" ЗС Росії. Ілюстративне зображення

Угруповання Повітряних сил ЗС України за попередню добу (8 квітня) уразили чотири повітряні цілі ворога: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на шосту годину 9 квітня.

У Командуванні ПС попереднього інформували про те, що “8 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів”.

“Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах”, – зазначили в КПС.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат також підтвердив, що 8 квітня ПС врешті отримали першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300 від уряду Словаччини, який найближчим часом стане на озброєння.

Крім того, у КПС оприлюднили “гарні новини про результати бойової роботи” за 7 квітня – тоді було збито новітній ударний БпЛА окупантів “Оріон”.

“Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет “повітря-поверхня”, – розповіли в КПС.

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