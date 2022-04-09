ПС за добу збили чотири повітряні цілі ворога. Підтвердили також попередній “Орлан”

Угруповання Повітряних сил ЗС України за попередню добу (8 квітня) уразили чотири повітряні цілі ворога: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на шосту годину 9 квітня.
У Командуванні ПС попереднього інформували про те, що “8 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів”.
“Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах”, – зазначили в КПС.
Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат також підтвердив, що 8 квітня ПС врешті отримали першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300 від уряду Словаччини, який найближчим часом стане на озброєння.
Крім того, у КПС оприлюднили “гарні новини про результати бойової роботи” за 7 квітня – тоді було збито новітній ударний БпЛА окупантів “Оріон”.
“Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.
Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет “повітря-поверхня”, – розповіли в КПС.
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