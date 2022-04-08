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Захоплене росіянами судно “Cапфір” повернули під контроль України

08/04/2022 20:23
Захоплене росіянами рятувальне судно “Cапфір” повернулося під контроль України, нині воно в румунському порту Суліна.

Про це керівник офісу президента України Андрій Єрмак написав у п’ятницю, 8 квітня, в Телеграмі.

“Захоплене росіянами рятувальне судно “Cапфір” повернулося під контроль України. Сьогодні його доставили в румунський порт Суліна. Над поверненням “Сапфіра” працював особисто Президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO)», – зазначив Єрмак.

За його словами, всі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими.

Керівник ОПУ підкреслив, що рятувальне судно «Сапфір» є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати завдання у відкритому морі.

«З моменту повномасштабного наступу російської федерації на Україну рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема за участі «Сапфіра» була ліквідована пожежа на борту танкера «Millenial Spirit» (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку росії», – додав Єрмак.

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