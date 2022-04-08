“Забрали навіть матрац”: окупанти пограбували дачу Олега Скрипки на Київщині. ВІДЕО

Скріншот із відео

Російські загарбники пограбували дачу українського музиканта Олега Скрипки в селі Козаровичі на Київщині.

Про це він повідомив у інстаграмі.

Окупанти прихопили різний мотлох, залишивши картину відомого художника Анатолія Криволапа, розповів Скрипка.

Він показав, що після себе залишив “русский мир” – купа сміття. Вкрали навіть матрац.

“Орки-мародери у селі Козаровичі вломились і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені. Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було, – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені персонально подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві. Все можна відбудувати. Головне, щоби ворог навічно пішов з нашої землі“, – прокоментував артист.

У шафі артист знайшов в’язані шкарпетки та інший одяг в біло-синю смужку. На відео також помітно, що мародери перевернули меблі, які стояли в кімнаті виконавця.

Своє відео Олег Скрипка записав двома мовами – українською та французькою.

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