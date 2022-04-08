За час блокади Чернігова загинуло близько 700 людей, – мер

Про це на пресконференції повідомив у п’ятницю, 8 квітня, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.
“За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік, це сукупно і військових, і цивільних”, – сказав Атрошенко.
Він зазначив, що серед убитих 70 тіл іще невпізнані, ідентифікувати їх не змогли. Імена решти відомі.
Також міський голова зазначив, що де-юре близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Але швидше за усе їх можна вважати загиблими, позаяк багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених ворогом.
Атрошенко вважає, що орієнтовно у місті наразі залишились від 80 до 95 тисяч людей. До початку воєнних дій 24 лютого у Чернігові налічувалось від 285 до 290 тисяч людей.
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