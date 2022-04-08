З Краматорська терміново вивезуть все населення автотранспортом

Ілюстративне фото

Усіх мешканців Краматорська негайно вивезуть з міста автотранспортом.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко під час брифінгу в Українському медіа центрі у п’ятницю, 8 квітня.

“Сьогодні починаємо екстренно евакуювати людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом. Шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв потрібно на сьогодні – нам не вистачає 30 водіїв. Будемо залучати всіх небайдужих та охочих”, – сказав він.

“Ми будемо продовжувати евакуацію автобусами в більш безпечні місця, до яких будуть далі подаватися потяги. Ми будемо це робити з різних локацій, щоби не доводити до великого скупчення людей. Це буде відбуватися з нашого міста і з сусідніх міст”, – додав Гончаренко.

“Укрзалізниця” повідомила, що на станції Краматорська поїзди поки що не зупинятимуться. Наразі планують здійснити евакуаційний рейс зі Слов’янська до Ужгорода потягом №45.

Читайте також:

Кількість загиблих внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську сягла 50 людей, з них – п’ятеро дітей