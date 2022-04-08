Ворог ракетним ударом уразив об’єкти інфраструктури на Одещині

Унаслідок ракетного удару російських військ із Чорного моря уражено об’єкти інфраструктури в Одеській області.

Про це за кілька хвилин до 24:00 7 квітня повідомляє тг-канал “Одеса. Офіційно”, який розміщує новини від міськради.

“Інформація від оперативного командування “Південь”: Внаслідок ракетного удару з моря вражено об’єкти інфраструктури на Одещині. Подробиці уточнюються.

Нагадуємо про недопустимість публікацій фото і відео, розголошення обставин та геолокації.

Довіряйте достовірним джерелам і не допомагайте ворогу!” – сказано в повідомленні.

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