У Росії розбився військовий літак МіГ-31

Російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Ленінградській області РФ.
Про це в п’ятницю, 8 квітня, пише “РИА Новости” з посиланням на прес-службу Західного військового округу РФ.
Повідомляється, що літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає. Також зазначено, що екіпаж катапультувався.
За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність, йдеться у повідомленні.
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