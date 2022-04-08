У Росії розбився військовий літак МіГ-31

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Російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Ленінградській області РФ.

Про це в п’ятницю, 8 квітня, пише “РИА Новости” з посиланням на прес-службу Західного військового округу РФ.

Повідомляється, що літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає. Також зазначено, що екіпаж катапультувався.

За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність, йдеться у повідомленні.

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