У Молдові заборонили георгіївську стрічку й символи вторгнення рашистів в Україну

У Молдові заборонили георгіївську стрічку, а також символи Z і V, які російські війська використовують під час вторгнення в Україну.
Відповідні зміни до законодавства ухвалив парламент Молдови на засіданні 7 квітня, з посиланням на Newsmaker повідомляє “Європейська правда“.
Партія “Дія та солідарність” заявила, що в Молдові забороняються “символи та атрибути, які пропагують військову агресію, воєнні злочини та злочини проти людяності”.
Депутати також проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних і юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують ці заборонені символи, будуть штрафувати.
Раніше символи, які використовуються для позначення військової агресії та воєнних злочинів РФ, заборонили Литва й Естонія.
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