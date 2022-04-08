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У Молдові заборонили георгіївську стрічку й символи вторгнення рашистів в Україну

08/04/2022 01:32

У Молдові заборонили георгіївську стрічку, а також символи Z і V, які російські війська використовують під час вторгнення в Україну.

Відповідні зміни до законодавства ухвалив парламент Молдови на засіданні 7 квітня, з посиланням на Newsmaker повідомляє “Європейська правда“.

Партія “Дія та солідарність” заявила, що в Молдові забороняються “символи та атрибути, які пропагують військову агресію, воєнні злочини та злочини проти людяності”.

Депутати також проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних і юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують ці заборонені символи, будуть штрафувати.

Фізичним особам загрожує штраф у розмірі до 9 тисяч леїв ($490) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним – штраф до 18 тисяч леїв ($980).

Раніше символи, які використовуються для позначення військової агресії та воєнних злочинів РФ, заборонили Литва й Естонія.

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