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У Макарові на Київщині виявили тіла 132 людей, яких розстріляли росіяни

08/04/2022 20:41

У селищі Макарів на Київщині виявили тіла 132 розстріляних російськими військовими мирних мешканців.

Про це повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар в ефірі телемарафону у п’ятницю, 8 квітня. 

“На визволених територіях ми побачили їхні (російських військ – ред.) звірства. Станом на вчорашній день ми підняли 132 цивільних мирних мешканців, які були просто розстріляні російськими орками, я їх людьми назвати не можу”, – сказав Токар.

Він повідомив, що у селищі розбомблені будинки, знищено лікарню, дитячі садки та практично всю інфраструктуру.

“Ми більше місяця без світла, без води, без газу, без тепла, без зв’язку. Зв’язок відновили буквально кілька днів тому”, – зазначив селищний голова.

За попередніми підрахунками, зауважив він, Макарів зруйнований приблизно на 40%.

Водночас він додав: “У нас є населені пункти, які перебували під окупацією, такий населений пункт – Андріївка – там ще більше руйнувань. Ми тільки приступаємо до їх опису”.

За словами Токаря, наразі в Макарові відновлюють електропостачання по всій громаді, щодо газопостачання ситуація складніша, оскільки заміновані поля та лісосмуги.

“І зараз ми працюємо в першу чергу над тим, щоб розмінувати нашу територію і взятися повноцінно до відновлення інфраструктури. Люди зараз активно повертаються попри наші заклики, що робити це ще зарано”, – сказав селищний голова.

Він поінформував, що у Макарові проживало близько 15 тисяч людей, а під час активної фази оборони в селищі залишилося менше тисячі.

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