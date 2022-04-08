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У Генштабі розповіли про перебіг штурмових дій ворога на Харківщині й Донбасі

08/04/2022 09:46

Готуючись до наступу на сході України, основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на шосту ранку 8 квітня.

Зазначається, що ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у районах Брянської та Курської областей.

Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів здійснюють заходи оперативного обладнання території. Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп’янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

В тимчасово зайнятому місті Ізюм на Харківщині представники так званої “ДНР” виконують функції місцевої “поліції”, здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення.

Підрозділи окупаційних військ зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків.

Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

У районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мали.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, 10 одиниць броньованої та 11 – автомобільної техніки противника.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

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