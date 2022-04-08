У Білорусі шукають “добровольців” для нових підрозділів ПВК

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У Білорусі відбирають так званих “добровольців” для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії.

Про це вранці в п’ятницю, 8 квітня, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України.

Війська Білорусі готуються на полігонах по всій території країни.

До чотирьох БТГр залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону. Досі є імовірність ракетних і авіаційних ударів з Білорусі по об’єктах в Україні.

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