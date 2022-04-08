Урядовий літак РФ порушив повітряний простір Фінляндії, – міноборони

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Російський урядовий літак Іл-96-300 сьогодні вранці порушив повітряний простір Фінляндії.

Про це вдень у п’ятницю, 8 квітня, повідомила пресслужба міноборони Фінляндії.

Російське судно зайшло у повітряний простір країни над Фінською затокою у районі Порвоо і пробув у ньому близько трьох хвилин.

Це перший випадок порушення повітряного простору країни літаком РФ з липня 2020 року.

Venäläisen valtionilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa tänä aamuna. Suomi suhtautuu ilmatilaloukkauksiin aina vakavasti.

Rajavartiolaitos tutkii asian. Aluevalvontakykymme on hyvä ja havaitsemme kaikki alueloukkaukset sekä pystymme reagoimaan niihin tehokkaasti. — Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) April 8, 2022

“Фінляндія завжди серйозно сприймала випадки порушення повітряного простору. Прикордонники досліджують інцидент. У нас достатні спроможності для спостереження, усі такі випадки виявляються і ми можемо ефективно реагувати на них”, – прокоментував міністр оборони Антті Кайкконен.

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