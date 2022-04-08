Урядовий літак РФ порушив повітряний простір Фінляндії, – міноборони

Російський урядовий літак Іл-96-300 сьогодні вранці порушив повітряний простір Фінляндії.
Про це вдень у п’ятницю, 8 квітня, повідомила пресслужба міноборони Фінляндії.
Російське судно зайшло у повітряний простір країни над Фінською затокою у районі Порвоо і пробув у ньому близько трьох хвилин.
Це перший випадок порушення повітряного простору країни літаком РФ з липня 2020 року.
Venäläisen valtionilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa tänä aamuna.
Suomi suhtautuu ilmatilaloukkauksiin aina vakavasti.
Rajavartiolaitos tutkii asian.
Aluevalvontakykymme on hyvä ja havaitsemme kaikki alueloukkaukset sekä pystymme reagoimaan niihin tehokkaasti.
— Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) April 8, 2022
“Фінляндія завжди серйозно сприймала випадки порушення повітряного простору. Прикордонники досліджують інцидент. У нас достатні спроможності для спостереження, усі такі випадки виявляються і ми можемо ефективно реагувати на них”, – прокоментував міністр оборони Антті Кайкконен.
Читайте також:
Фінсько-радянська vs українсько-російська: можемо повторити
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!