Президент нагородив ще майже 350 воїнів. 59 – посмертно.

На Ізюмському напрямку загинув один із лідерів “Правого сектора” Тарас “Хаммер” Бобанич

На Харківщині, під час бойових дій проти російських окупантів загинув один із лідерів “Правого сектору” 33-річний Тарас “Хаммер” Бобанич. Про це ввечері в п’ятницю, 8 квітня, повідомив 2-й окремий...