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На тлі війни в Україні світові ціни на продукти побили рекорд

08/04/2022 17:42

Світові ціни на продукти в березні побили рекорд на тлі війни Росії проти України.

Про це з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН пише у п’ятницю, 8 квітня, Wall Street Journal.

Причиною є те, що війна в Україні створює додаткове навантаження на глобальне постачання зерна. Індекс зернових підскочив більш ніж на 17% порівняно з минулими місяцями через невизначеність щодо експорту зерна з України і РФ.

За даними ООН, останні три роки на ці дві країни припадало 30% світового експорту пшениці та 20% – кукурудзи.

Березневий індекс цін на продовольство, який відображає вартість найбільш продаваних харчів, зріс на 12,7% порівняно з лютневим рекордом. Це найвище значення від початку запуску в роботу цього індекса в 1990.
Ціни зростають не лише через занепокоєння щодо врожаїів в Україні та Росії. Опасіння щодо постачань і врожаю у США допомогли збільшити вартість пшениці майже на 20% в місячному розрізі.
Вартість соняшникової олії – а Україна є її найбільшим експортером у світі – зросла на 23,2% порівняно з лютим.

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