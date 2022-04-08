ДБР викрило помічників нардепа ОПЗЖ у колабораціонізмі

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” на сприянні країні-агресору – Росії.

Про це у п’ятницю, 8 квітня, повідомила пресслужба ДБР.

Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії ОПЗЖ.

Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу “112 Україна” та співзасновником молодіжного крила політичної партії “ОПЗЖ”. За даними джерел “Української правди”, це гендиректор 112 телеканалу Артем Марчевський.

“За наявною інформацією чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави”, – зазначають у ДБР.

Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним, цю протиправну діяльність здійснює один з керівників секретаріату фракції “Опозиційна платформа – За життя”, особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука (за даними джерела УП – Олександр Маменко –ред).

Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, адресами проживання даних осіб та вилучили:

документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;

чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні

за період проведення війни;

протоколи дільничних виборчих комісій;

моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;

комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету, додають у ДБР.

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