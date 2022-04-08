ДБР викрило помічників нардепа ОПЗЖ у колабораціонізмі

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” на сприянні країні-агресору – Росії.
Про це у п’ятницю, 8 квітня, повідомила пресслужба ДБР.
Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії ОПЗЖ.
Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу “112 Україна” та співзасновником молодіжного крила політичної партії “ОПЗЖ”. За даними джерел “Української правди”, це гендиректор 112 телеканалу Артем Марчевський.
Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним, цю протиправну діяльність здійснює один з керівників секретаріату фракції “Опозиційна платформа – За життя”, особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука (за даними джерела УП – Олександр Маменко –ред).
Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, адресами проживання даних осіб та вилучили:
Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету, додають у ДБР.
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