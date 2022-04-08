Home / Війна / ДБР викрило помічників нардепа ОПЗЖ у колабораціонізмі

ДБР викрило помічників нардепа ОПЗЖ у колабораціонізмі

08/04/2022 15:52

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” на сприянні країні-агресору – Росії.

Про це у п’ятницю, 8 квітня, повідомила пресслужба ДБР.

Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії ОПЗЖ.

Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу “112 Україна” та співзасновником молодіжного крила політичної партії “ОПЗЖ”.  За даними джерел “Української правди”, це гендиректор 112 телеканалу Артем Марчевський.

“За наявною інформацією чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави”, – зазначають у ДБР.

Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним, цю протиправну діяльність здійснює один з керівників секретаріату фракції “Опозиційна платформа – За життя”, особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука (за даними джерела УП – Олександр Маменко –ред).

Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, адресами проживання даних осіб та вилучили:

  • документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;
  • чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні
  • за період проведення війни;
  • протоколи дільничних виборчих комісій;
  • моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;
  • комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету, додають у ДБР.

Читайте також:
ДБР вилучило в українського дипломата 1 млн доларів при спробі перетнути кордон. Гроші передали на ЗСУ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ДБР викрило помічників нардепа ОПЗЖ у колабораціонізмі

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” на сприянні країні-агресору – Росії. Про це у п’ятницю, 8 квітня, повідомила пресслужба ДБР....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse