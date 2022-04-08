Британія відправить Україні бронемашини Mastiff

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що його країна відправить бронетехніку в Україну.
Про це він сказав у п’ятницю, 8 квітня, в коментарі телеканалу Sky News.
“Ми відправимо бронетехніку, захисні бронемашини, такі як “Mastiff”, щоб переконатися, що Україна має таку підтримку”, — сказав він.
“Дуже важливо, щоб ми робили все, що в наших силах, щоб допомогти Україні, і там, де вони просять у нас обладнання, якщо воно у нас є, чи ми можемо допомогти іншим надати його, ми це зробимо”, – додав міністр.
Mastiff є британською версією американської броньованої шестиколісної патрульної машини Cougar 6×6 і може бути озброєний 7,62-мм кулеметом, 12,7-мм великокаліберним кулеметом або 40-мм гранатометом.
Передбачається, що машини будуть позбавлені чутливого обладнання, а британські війська відправлять до сусідньої з Україною країни для навчання українських військовослужбовців.
Mastiff розвиває максимальну швидкість 90 км/год, оснащений радіостанціями Bowman та електронними засобами протидії, а також додатковою бронею понад стандартний рівень.
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