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Британія відправить Україні бронемашини Mastiff

08/04/2022 19:31

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що його країна відправить бронетехніку в Україну.

Про це він сказав у п’ятницю, 8 квітня, в коментарі телеканалу Sky News.

“Ми відправимо бронетехніку, захисні бронемашини, такі як “Mastiff”, щоб переконатися, що Україна має таку підтримку”, — сказав він.

“Дуже важливо, щоб ми робили все, що в наших силах, щоб допомогти Україні, і там, де вони просять у нас обладнання, якщо воно у нас є, чи ми можемо допомогти іншим надати його, ми це зробимо”, – додав міністр.

Mastiff є британською версією американської броньованої шестиколісної патрульної машини Cougar 6×6 і може бути озброєний 7,62-мм кулеметом, 12,7-мм великокаліберним кулеметом або 40-мм гранатометом.

Передбачається, що машини будуть позбавлені чутливого обладнання, а британські війська відправлять до сусідньої з Україною країни для навчання українських військовослужбовців.

Mastiff розвиває максимальну швидкість 90 км/год, оснащений радіостанціями Bowman та електронними засобами протидії, а також додатковою бронею понад стандартний рівень.

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