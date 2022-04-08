Білорусь склала список “недружніх держав”. Там немає України

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Влада Білорусі опублікувала список із чотирьох десятків “недружніх держав”. Україна у ньому відсутня.

Про це вранці в п’ятницю, 8 квітня, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на дані так званого Національного правового у інтернет-порталі.

Список сформовано “для забезпечення захисту національних інтересів Республіки Білорусь”.

До переліку держав, які здійснюють “недружні дії” щодо білоруських юридичних та фізичних осіб, увійшли Австралійський Союз, держави-члени ЄС, Канада, Ліхтенштейн, Норвегія, Нова Зеландія, Албанія, Ісландія, Північна Македонія, Велика Британія, США, Чорногорія і Швейцарія.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який призупиняє платежі недружнім іноземним резидентам.

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