Home / Світ / 46 країн-членів ЮНЕСКО бойкотуватимуть засідання Комітету всесвітньої спадщини, поки його очолює РФ

46 країн-членів ЮНЕСКО бойкотуватимуть засідання Комітету всесвітньої спадщини, поки його очолює РФ

08/04/2022 16:50

46 країн світу, учасниць ЮНЕСКО, відмовились брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини поки його очолює Російська Федерація. Проведення засідання було заплановане у російській Казані.

Сторони Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року підписали відповідний відкритий лист через систематичне порушення Росією міжнародного гуманітарного права в Україні, передає в п’ятницю, 8 квітня, “Урядовий портал”. 

Країни-підписанти вражені агресивними діями Росії в Україні, де понад місяць тривають інтенсивні бойові дії. Багато людей загинуло, подекуди зруйновані цілі міста.

“Цивілізований світ, який розуміє цінність культурної ідентичності для країни, солідарний з Україною. ЮНЕСКО зобов’язані не допустити головування росією 45-ю сесією Комітету Всесвітньої спадщини, а також мають перенести проведення її з Казані. російська федерація, яка завдає ударів по нашим церквам, музеям, пам’яткам, театрам за будь-який обставин немає жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої опікуватись культурою. Натомість ми радо організуємо проведення комітету у Львові”, – прокоментував Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики України закликало ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані в український Львів та виключити РФ з лав організації. Адже росія з 2014 року систематично порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції.

Країни-члени ЮНЕСКО, які відмовились брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини поки його очолює російська федерація: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Сент-Кітс і Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Сполучене Королівство Великої, Британії та Північної Ірландії, Україна, Сполучені Штати Америки.

Читайте також:
Генасамблея ООН вигнала Росію з Ради з прав людини

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

46 країн-членів ЮНЕСКО бойкотуватимуть засідання Комітету всесвітньої спадщини, поки його очолює РФ

46 країн світу, учасниць ЮНЕСКО, відмовились брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини поки його очолює Російська Федерація. Проведення засідання було заплановане у російській Казані. Сторони Конвенції про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse