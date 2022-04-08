46 країн-членів ЮНЕСКО бойкотуватимуть засідання Комітету всесвітньої спадщини, поки його очолює РФ

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46 країн світу, учасниць ЮНЕСКО, відмовились брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини поки його очолює Російська Федерація. Проведення засідання було заплановане у російській Казані.

Сторони Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року підписали відповідний відкритий лист через систематичне порушення Росією міжнародного гуманітарного права в Україні, передає в п’ятницю, 8 квітня, “Урядовий портал”.

Країни-підписанти вражені агресивними діями Росії в Україні, де понад місяць тривають інтенсивні бойові дії. Багато людей загинуло, подекуди зруйновані цілі міста.

“Цивілізований світ, який розуміє цінність культурної ідентичності для країни, солідарний з Україною. ЮНЕСКО зобов’язані не допустити головування росією 45-ю сесією Комітету Всесвітньої спадщини, а також мають перенести проведення її з Казані. російська федерація, яка завдає ударів по нашим церквам, музеям, пам’яткам, театрам за будь-який обставин немає жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої опікуватись культурою. Натомість ми радо організуємо проведення комітету у Львові”, – прокоментував Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики України закликало ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані в український Львів та виключити РФ з лав організації. Адже росія з 2014 року систематично порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції.

Країни-члени ЮНЕСКО, які відмовились брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини поки його очолює російська федерація: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Сент-Кітс і Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Сполучене Королівство Великої, Британії та Північної Ірландії, Україна, Сполучені Штати Америки.

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